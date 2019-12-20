في الجول يوضح.. هل صدرت تعديلات جديدة في نظام دوري الأبطال؟ وإلغاء الهدف خارج الأرض

ما المنشور المتداول؟

6 تعديلات، الأولى هو السماح بنظام التبديلات الأربعة في الأدوار الإقصائية بنظام 3 في الوقت الأصلي وواحد في الوقت الإضافي، والسماح بقائمة من 23 لاعبا بدلا من 18 لاعب، والسماح بتسجيل 3 لاعبين جدد بعد انتهاء دور المجموعات دون قيود، واللاعب المنتقل بين فريقين في دوري الأبطال يُسمح له اللعب في البطولة مع فريقه الجديد، والسماح باستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أيباد على مقاعد البدلاء بعدما كانت محظورة، وأخيرا إلغاء أفضلية الهدف خارج الأرض.

هل حدث هذا فعلا؟

لم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أي تعديلات مؤخرا، لكنه أصدر في عام 2018 عددا من القواعد الجديدة التي أضافها لبطولاته ثم في يناير 2019. إذا ماذا عن التعديلات الست المتداولة؟

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كشف عن تعديلاته خلال الموسم الماضي والتي طُبقت بالفعل، بأن يشارك بديل رابع في المراحل الإقصائية من البطولة في الوقت الإضافي.

وتمت إضافة ذلك التعديل في البطولة بعد نجاحه في كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وعدد من البطولات الأخرى وقتها.

منذ الموسم الماضي توسعت القوائم لتضم 23 لاعبا بدلا من 18 لاعبا، ويتم تقديمهم في نهائي دوري الأبطال ونهائي الدوري الأوروبي ونهائي السوبر الأوروبي فقط.

كانت تلك الإعلانات مع الإعلان عن تغيير مواعيد مباريات البطولة ونظام إقامة المواجهات الإقصائية لتصبح مباراتين كل ثلاثاء وأربعاء، بداية من السابعة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة.

يويفا قال عن ذلك التعديل في بيانه وقتها: “الأندية وبالتحديد المدربين سيصبح لديهم المزيد من المرونة في الاختيارات خلال تلك المرحلة الحاسمة للغاية، ويسهل ذلك عليهم إدارة التشكيل في أهم مباراة في الموسم”.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح باب القيد لـ3 لاعبين جدد دون أي قيود، بالتزامن مع الوضع الحالي للدوريات المحلية المختلفة، والتي لا تمنع قيد اللاعبين حفاظا على نظام منافستها، ما يعني أن اللاعب يجب أن يكون مسجلا من رابطة الدوري المحلي مع ناديه الجديد في السوق الشتوية.

بعض الأندية كانت تعزف عن الدخول إلى سوق يناير فقط لأن اللاعب الذي شارك مع فريق في دوري الأبطال لم يكن مسموحا له بالمشاركة مع الفريق الجديد المنتقل إليه.

لكن في سوق يناير الشتوية للعام الجاري، والمقصود هنا بطولة العام الماضي، سُمح للأندية بقيد لاعبيها الجدد، وهذا أمر لا يمكن فصله عن التعديل السابق، لأنه جاء ضمنه، ما يعني أن أرسنال الذي لم يكن مسموحا له بقيد بيير إيمريك أوباميانج في الدوري الأوروبي خلال ربع النهائي، لأنه شارك مع بوروسيا دورتموند.

متى تم إدراج تلك القاعدة في تعديلات يويفا؟ كان ذلك في مارس 2018، وليست ضمن التعديلات الأخرى التي صدرت في شتاء 2019.

مثلا ليفربول ضم تاكومي مينامينو لاعب ريد بول سالزبرج، الآن يمكنه قيده ثم إشراكه في دوري الأبطال خلال منافسات دور الـ16 ضد أتليتكو مدريد.

الأمر حدث بالفعل مع مانشستر يونايتد حينما ضم أليكسيس سانشيز من أرسنال أشركه مباشرة في دوري الأبطال ضد إشبيلية وهكذا. لذا تلك ليست بقاعدة جديدة من الأساس.

قال مصدر في يويفا لـ:FilGoal.com “مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB هو المعني فيما يخص قواعد استخدام الأدواء والمعدات الإلكترونية خارج الملعب”.

وواصل “استخدام أي أداة تواصل أو تكنولوجيا والأنظمة الأخرى التي تستخدم لتحليل اللعبة، يتم إصدار أي قانون يخصها بواسطة مجلس الاتحاد وليس نحن، ولا يُسمح لتلك الأجهزة تحت أي ظرف من الظروف أن يتم استخدامها في أي قرار تحكيمي، فقط للتحليل والبيانات ومساندة المدرب، وبالطبع لسنا جهة إصدار القرار في هذا الشأن بل IFAB”.

ما يعني أن يويفا لم يكن يمنع أو يحظر استخدام تلك الأجهزة من البداية لكي يتيح استخدامها الآن، فلم يصدر أي تعديل بهذا الشأن.

تلك أهم قاعدة في القواعد المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها سببت جدلا كبيرا، وأصبح هناك قناعة تامة بمناقشتها على أنها صحيحة.

ماذا تقول قواعد دوري الأبطال للموسم الجاري عن الهدف خارج الأرض؟

“خلال المباريات التي تُلعب في المراحل الإقصائية، إن تعادل فريقان بنفس النتيجة في مجموع المباراتين، لكن سجل أحدهما أهدافا أكثر خارج ملعبه على ملعب الضيوف، فسيتأهل للجولة المقبلة”.

لذا لا لم تُلغى، لكن تلك القوانين تصدر في صيف 2019، وكان الإعلام الإنجليزي يتحدث في الشتاء الماضي عن إلغاء القاعدة وهو ما سبب جدلا كبيرا، فهل صدر أي تعديل مؤخرا؟

اتجه FilGoal.com لسؤال يويفا عن ذلك الأمر وجاء الرد عبر مصدر في الاتحاد الأوروبي: “لم يحدث بأي شكل أن أُلغيت قاعدة الهدف خارج الأرض، لم تصدر أي تعديلات حاليا ولا يوجد أي جديد، آخر مناقشة حدثت في ذلك الشأن كانت خلال منتدى مدربي الصفوة في أوروبا، لكن تلك محادثات تعلم تلك الأمور”.

ربما نوقش تعديل القانون لكن ليس بشكل رسمي، بالإضافة إلى أن من ناقشه علنا كانت الصحف الإنجليزية.

للاطلاع على قواعد يويفا وقوانين دوري الأبطال للموسم الجاري، يمكنك مشاهدة هذا الملف الرسمي:

http://bit.ly/2tzxYUB

للاطلاع على تعديلات يناير 2019 من هنا

http://bit.ly/2M9Gq3c

للاطلاع على تعديلات مارس 2018 من هنا

http://bit.ly/34zev3f

لكن حتى الآن، لم تصدر أي تعديلات بخصوص مسابقة الموسم الجاري.

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