زاعما وجود مرتزقة روس.. أردوغان يؤكد استمرار دعم تركيا للجماعات المسلحة في ليبيا

أنقرة-العنوان

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد مواصلة تركيا على دعم المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق لمواجهة القوات المسلحة في حرب تحرير العاصمة طرابلس.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها محطة إن.تي.في، اليوم الجمعة، “إن تركيا لا يمكن أن تلزم الصمت حيال ”مرتزقة“ مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا وتدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا”. وأضاف أردوغان، “إنهم يعملون حرفيا كمرتزقة لصالح حفتر في ليبيا عبر المجموعة المسماة فاغنر”.

وتابع “هذا هو الوضع ولن يكون من الصواب أن نلزم الصمت في مواجهة كل هذا، فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك”.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق التصديق على اتفاقية أمنية وعسكرية وقعتها في 27 نوفمبر الماضي.