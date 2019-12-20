زلزال بقوة 6,1 رختر يضرب أفغانستان وباكستان

ضرب زلزال بقوة 6,1 رختر أفغانستان و باكستان بعد ظهر الجمعة، كما أعلن المرصد الأمريكي لرصد الزلازل ما دفع بالسكان للنزول إلى الشوارع في إسلام أباد وكابول.

وحدد مركز ال زلزال على بعد 51 كلم جنوب غرب جورم بشمال أفغانستان ، وعمقه أكثر من 200 كلم كما أضاف المرصد.

وفي العاصمتين هرع السكان إلى الشوارع حين شعروا بال زلزال لكن لم يسجل وقوع أضرار.

وشعر السكان حتى في نيودلهي بال زلزال ، كما أفاد شهود فيما خرج بعض سكان لاهور مذعورين إلى الشوارع ونزلوا من سياراتهم.

وحدد مركز ال زلزال في منطقة جبلية نائية في ولاية بادخشان في شمال شرق أفغانستان .

وقدر المرصد وقوع خسائر اقتصادية محدودة من ال زلزال لكن “ليس ضحايا أو أضرار”.

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