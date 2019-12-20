شحن 600 ألف برميل نفط من ميناء البريقة

ايوان ليبيا – وكالات :

وصلت إلى ميناء البريقة النفطي الخميس ناقلة النفط “كروسل” التي ترفع العلم المالطي استعدادا لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام.

ويتوقع أن تنتهي “كرسول” من شحن الكمية غدا السبت على أن تغادر مباشرة إلى إسبانيا، كما دخلت ناقلة الزيت الثقيل “سونق ريوني” إلى الرصيف النفطي في البريقة استعدادا لشحن نحو 13 ألف طن على أن تتجه بالحمولة إلى مالطا، وكان الرصيف النفطي قد فتح المجال البحري من جديد الاثنين الماضي بعد توقف دام أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.

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