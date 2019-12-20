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شحن 600 ألف برميل نفط من ميناء البريقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

وصلت إلى ميناء البريقة النفطي الخميس ناقلة النفط “كروسل” التي ترفع العلم المالطي استعدادا لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام.

ويتوقع أن تنتهي “كرسول” من شحن الكمية غدا السبت على أن تغادر مباشرة إلى إسبانيا، كما دخلت ناقلة الزيت الثقيل “سونق ريوني” إلى الرصيف النفطي في البريقة استعدادا لشحن نحو 13 ألف طن على أن تتجه بالحمولة إلى مالطا، وكان الرصيف النفطي قد فتح المجال البحري من جديد الاثنين الماضي بعد توقف دام أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • سوْال يطرح نفسه – اين تذهب عائدات النفط الليبي – ..؟!!!
    ولمن يصدر النفط الليبي ..؟!!
    هذه اسءلة تطرح نفسها في عدم وجود خدمات في البلديات وعلو الصعيد العام للدولة ..!!!
    يعني ضروري تكون في رقابة ومحاسبة ومعرفة كيف تسير العملية الإدارية لعاءدات الثروات الليبية – الان معظم الخونة اميال عبد الجليل والكيب وزيدان والحمروشي وغيرهم – يقبعون في الخارج ولا هم لهم مما يحدث في البلاد – من خدمات صحية وخدمات ادارية وخدمات اجتماعية ونظافة ورصف طرق ومرتبات موظفين ومعاشات ضمانية –
    هذه المواضيع يجب ان توضع على طاولة المحاسبة الإدارية – لمحاربة الفساد المالي .

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