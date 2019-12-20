الكبير يمثل ليبيا في المنتدى المصرفي المغاربي

ايوان ليبيا – وكالات :

انطلقت صباح اليوم بتونس أعمال المنتدى المصرفي المغاربي في دورته 52 تحت شعار “الرَّقمنَة والشمول المالِي في المغربِ العربِي” بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق له ومحافظي المصارف المغاربية ومديرين وممثلين عن 180 مؤسسة مالية برعاية المصرف المركزي التونسي الذي ألقى محافظه مروان العباسي الكلمة الافتتاحية.

وينظم على هامش المنتدى معرض مصاحب بمشاركة 5 شركات نقدية متخصصة ومصارف تجارية ومن المنتظر أن يعقد الوفد المصرفي الليبي جملة من الاجتماعات لتعزيز التعاون المشترك مع البنوك المغاربية.

وشارك في حفل الافتتاح أحمد الكرم رئيس إدارة اتحاد المصارف المغاربية والطيب البكوش أمين عام اتحاد المغرب العربي وعدد من الضيوف والمحاضرين.

وكانت 218 قد انفرَدَت أمس بخبرِ مُشاركَةِ وفد مصرف ليبيا المركزي في المنتدى الحدث المالي الأبرز في المنطقة.

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