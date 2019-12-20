أول شهر ينتظر أرتيتا مع أرسنال.. دربيان ناريان ومواجهة مانشستر يونايتد

سيواجه أرسنال منافسه إيفرتون غدا السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، ولكن لن يكون أرتيتا على رأس الإدارة الفنية كما أكد النادي في بيانه.

بعد ذلك سيتعين عليه مواجهة بورنموث خارج ملعبه في الـ26 من شهر ديسمبر الجاري في البريميرليج.

وعقب ثلاثة أيام فقط سيستضيف تشيلسي في دربي لندني في ملعب الإمارات.

وفي الأول من يناير من العام الجديد سيستضيف مانشستر يونايتد كذلك في ملعب الإمارات.

ثم سيتعين عليه مواجهة ليدز يونايتد ومدربه مارسيلو بيلسا في كأس الاتحاد الإنجليزي في السادس من يناير في ملعب الإمارات كذلك.

وبعد ذلك سيذهب إلى ملعب سيلهرست بارك في 11 يناير لملاقاة كريستال بالاس في الدوري.

ويعود أرسنال بعد ذلك إلى ملعبه في 18 يناير لملاقاة شيفيلد يونايتد.

ويختتم أرسنال شهر يناير بملاقاة تشيلسي في ستامفورد بريدج مجددا في الدوري الإنجليزي في دربي لندني آخر.

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