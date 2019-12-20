كانو تعليقا على تعيين أرتيتا: يمكننا قلب الأمور

وصرح كانو قائلا: “أعلم أن كل مشجع محبط من الطريقة التي يلعب بها أرسنال مؤخرا”.

وأضاف “ما يحدث لم تعتد عليه جماهير أرسنال، لكن رغم ذلك يمكننا قلب الأمور”.

وواصل “من الواضح أن أرسنال ليس في المكان الذي يفترض به أن يكون فيه، عليه أن يغير الكثير من الأشياء ليتأكد من العودة للأساسيات”.

وأجاب ردا على تعيين أرتيتا مدربا لأرسنال: “نحن بحاجة ليد قوي لكي تعيد أيام المجد إلى أرسنال”.

أرسنال أعلن يوم الجمعة عن تعيين أرتيتا مدربا له خلفا لأوناي إيمري، بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف.

طالع أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا