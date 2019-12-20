تقارير: سوق الانتقالات شرط جوارديولا للبقاء في مانشستر سيتي

الإسباني ينتهي تعاقده في 2021 ولا زال الغموض يحوم حول إمكانية تجديد تعاقده رفقة بطل الرباعية المحلية الموسم الماضي.

ووفقا لـ “ذا أثليتيك” فأن الإسباني طلب عدة صفقات في الموسم المقبل من أجل مواصلة تدعيم الفريق للمنافسة على الألقاب.

وطلب بيب الموسم الماضي ضم أكثر من اسم لكن الإدارة دعمت صفوف الفريق السماوي بصفقتين فقط، إذ ضمت كل من أنخيلينيو ورودري.

وواصل التقرير أن مدرب بايرن ميونيخ السابق طلب ضم مدافع وظهير أيسر لتقوية الجبهة الدفاعية، وسعى لضم مهاجم جديد حال قرر الألماني ليروي ساني الرحيل، إذ سعى حينها للرحيل ولم يُجدد تعاقده قبل الإصابة.

ووفقا لـ Le 10 sport فأن جوارديولا طلب ضم أيضا مواطنه تشافي هيرنانديز –مدرب السد القطري الحالي- للعمل بجانبه كمساعد بدءا من الموسم المقبل عقب رحيل ميكيل أرتيتا لتدريب أرسنال.

ونفى بيب سابقا إمكانية رحيله عن صفوف مانشستر سيتي أو وجود شرط جزائي في تعاقده يتيح له فسخ التعاقد مع السيتيزينز.

وظهرت بعض التقارير التي تربط جوارديولا بالانتقال لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض الألماني توماس توخيل.

ويحتل مانشستر سيتي الموسم الجاري المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر ويلتقي مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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