سويسرا تستأنف تقديم مساعداتها لـالأونروا

استأنفت سويسرا مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين ال فلسطين يين (أونروا)، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة استبعد شبهات الاحتيال ضد المنظمة.

كانت السلطات السويسرية قد قطعت مساهماتها الصيف الماضي حتى ألقى تحقيق داخلي الضوء على اتهامات بسوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة داخل المنظمة التي كان يديرها السويسري بيار كرنبول.

النتائج الأولية لتحقيق قامت به الأمم المتحدة ونشرت خلاصته مطلع نوفمبر، “تستبعد” أي “احتيال” أو “اختلاس” من قبل المفوض العام للمنظمة ولكنها تشير إلى “مشاكل إدارية” ما دفع كرنبول إلى الاستقالة.

وذكرت وزارة الخارجية السويسرية في رسالة لوكالة فرانس برس أنه “أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة إلى سويسرا في 3 ديسمبر 2019 أن التحقيق لم يكشف عن أي اختلاس”.

وتابعت “نظرا إلى التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لم يتم تحويل أي أموال تبرعت بها الجهات المانحة، قررت مديرية التنمية والتعاون استئناف المدفوعات إلى الأونروا”. في العام 2019، دفعت سويسرا 25 مليون فرنك سويسري (23 مليون يورو). وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن نزح أكثر من 700 ألف فلسطين ي أو طردوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي. وتوفر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسوريا وكذلك في الأراضي ال فلسطين ية. وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من ال فلسطين يين، ومن المقرر أن تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي.

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