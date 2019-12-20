دورتموند يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام هوفنهايم

أسود الفيستفالين حققوا 4 انتصارات متتالية محليا، قبل أن يتعادلوا مع لايبزج الأسبوع الماضي، ويفقدوا ثلاث نقاط اليوم الجمعة.

وفرط دورتموند في تقدمهم بهدف سجله ماريو جوتزه مبكرا في الدقيقة 17، لينقلب أصحاب الأرض عليهم بهدفين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

سارجيس أداميان سجل هدف التعديل مع الدقيقة 79 قبل أن يتبعه أندريه كراماريتش بهدف الفوز الصعب مع الدقيقة 87.

دورتموند فشل في اللحاق بوكب الصدارة إذ كان انتصاره يعني احتلال المركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدرين لايبزج وبروسيا مونشنجلادباخ.

رصيد أسود الفيستفالين توقف عند 30 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الثالث، الذي تتبقى له مباراة.

أما هوفينهايم فرفعوا رصيدهم إلى 27 نقطة مرتقين إلى المركز السادس.

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