ما تعلمه من جوارديولا وتأثير فينجر والتضحية بالدم.. مؤتمر يلمس القلب لـ أرتيتا

أرسنال عين رسميا أرتيتا كمدير فني جديد للفريق خلفا للمقال أوناي إيمري.

الإسباني صاحب الـ 37 عاما قفز من مقعد المدرب المساعد لـ بيب جوارديولا ليجلس على مقعد الرجل الأول في أرسنال.

المؤتمر الصحفي الأول لـ أرتيتا شهد حديثه عن كافة الأمور

قال أرتيتا: “عدت من جديد إلى منزلي. سعيد للغاية وفخور بإتاحة الفرصة لي لتدريب أرسنال”.

وأضاف “طوال السنوات الماضية كنت أستعد لمثل تلك اللحظة. جاهز تماما لهذا التحدي”.

وتابع “أعرف التوقعات التي تنتظرني وأعرف جيدا مكانة وقيمة أرسنال وما يستحقه النادي. أمتلك الطاقة اللازمة لهذا التحدي”.

وأجاب أرتيتا: “عندما يطرق أرسنال بابك من الصعب أن تقول لا”.

ويُكمل “طرق أرسنال لبابي لمس قلبي. هذا منزلي”.

وأكمل حديثه قائلا: “لطالما حلمت بتدريب أرسنال منذ لحظة نهاية مشواري كلاعب مع الفريق. قلت لنفسي، سأتعلم التدريب وأكون جاهزا لتلك المهمة وسأعود يوما ما هنا لتدريب الفريق”.

، قائلا: “الأمر الأول بالنسبة لي هو تغيير الطاقة. الأسبوع الماضي كنت هنا مع مانشستر سيتي وحزنت قليلا بعد المباراة بسبب شعوري بما يجري في الفريق، ولذلك يجب علينا استخراج الطاقة من الجميع”.

وقال “احتاج لمعرفة ما يشعر به كل لاعب وماذا يفتقد. عند الوصول لتلك النقطة يمكنني مساعدة كل لاعب لاستعادة الثقة”.

واستمر “أريد لاعبين لديهم كامل الشغف والطاقة من أجل أرسنال. لدي أفكار وسأفعل الأشياء بطريقتي وعلي إقناع الجميع هنا بذلك. أريد لاعبين مرتاحين لتنفيذ ما أطلبه منهم”.

وأردف “أتفهم للغاية مدى تخوف الجماهير ولكنني سأضحي بكل قطرة دم في جسدي من أجل أرسنال”.

بداية مسيرة أرتيتا التدريبية كانت مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، ونهاية مسيرته الكروية كلاعب كانت مع آرسين فينجر في أرسنال.

فماذا يقول عن الثنائي؟

حديث أرتيتا عن فينجر كان مؤثرا، فقال: “عندما كنت ألعب في إنجلترا –مع إيفرتون- أدركت ما يعنيه أرسنال. وُلدت في برشلونة والفريق مشابه كثيرا لأرسنال، ولذلك كنت أحلم باللعب في أرسنال”.

واستكمل “رجل واحد فقط آمن بي وأعطاني تلك الفرصة، هو آرسين فينجر. لقد جعلني قائدا لأرسنال ولولاه ما كنت لأجلس هنا الآن”.

يتحدث أرتيتا: “علاقتي مع جوارديولا كانت رائعة للغاية. بكل تأكيد هو حزين لرحيلي في هذا الوقت ولكنه تفهم موقفي. بكيت أثناء خطاب وداعي لجوارديولا ولاعبي مانشستر سيتي. حققنا أحلامنا سويا”.

وعدد “تعلمت من بيب أن أكون قويا ومتناسقا وجاهزا للتناسب مع ثقافة النادي لخلق عقلية الفوز في الفريق”.

ويرى أرتيتا “الحفاظ على ذلك ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ولذلك كل يوم هو يوم مهم، وكل فرد في المنظومة، هو فرد مهم. عمل جوارديولا لا يُصدق ولكن السر بالنسبة لي هو إيمان اللاعبين وأفراد المنظومة بما تحاول تحقيقه”.

الفريق اللندني سيواجه إيفرتون يوم السبت، ولكن أرتيتا لن يُدير تلك المباراة.

الظهور الأول لأرسنال تحت قيادة أرتيتا سيكون أمام بورنموث في الجولة التالية.

ويحتل أرسنال المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 17 مباراة بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وفي الدوري الأوروبي، يواجه أرسنال نظيره أوليمبياكوس في دور الـ 32 من المسابقة الأوروبية.

بينما ودع أرسنال كأس الرابطة الإنجليزي مبكرا، وسيبدأ مشواره في كأس إنجلترا بمواجهة ليدز.

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