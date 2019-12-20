مواعيد مباريات السبت 21-12-2019 والقنوات الناقلة.. نهائي مونديال الأندية وصدامات أخرى

أبرز لقاءات اليوم سيكون بين ليفربول وفلامنجو في نهائي مونديال الأندية مع السابعة والنصف مساء.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث يلتقي الهلال مع مونتيري في الرابعة والنصف عصرا.

ومع مسابقة الدوري المصري تفتتح المواجهات بصدام الجونة مع طلائع الجيش في الثانية والنصف ظهرا، ووادي دجلة مع إنبي في الخامسة مساء، وتختتم الجولة بلقاء بيراميدز مع المصري في السابعة والنصف.

وفي الدوري الإنجليزي يستهل أرسنال الجولة بملاقاة إيفرتون، بينما يلعب أستون فيلا مع ساوثامبتون في الخامسة مساء. وفي السابعة والنصف يلتقي مانشستر سيتي في صدام قوي مع ليستر سيتي.

أما بالدوري الإسباني فيلتقي برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس في الخامسة مساء، وبإيطاليا يلعب إنتر مع جنوى في تمام السابعة.

المباريات في أوروبا لم تتوقف عند هذا الحد إذ يلعب أيضا بايرن ميونيخ بالدوري الألماني، وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

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