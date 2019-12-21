هل يقصد أرسنال؟ مورينيو: يختارون الآن المدرب صاحب أقل عدد من الهزائم

وقد يكون البرتغالي يلمح إلى تفضيل أرسنال التعاقد مع ميكيل أرتيتا، الذي يستعد لأول مهمة تدريبية، بدلا من مدرب مخضرم مثل كارلو أنشيلوتي المتوج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وقال مورينيو، مدرب إنتر ميلان وتشيلسي وريال مدريد السابق، في تصريحات صحفية:”النقطة الوحيدة التي أراها، والتي تضحكنا نوعا ما، أنه منذ سنوات أفضل المدربين كانوا الأشخاص أصحاب أكبر عدد من الانتصارات، والآن الأفضل هو الشخص صاحب أقل عدد من الهزائم”.

وواصل مورينيو “لذا، أنشيلوتي فاز بدوري الأبطال 3 مرات، توج بالدوري في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وفاز بكؤوس هنا وهناك، لكنه خسر، لا أعلم، 200 مباراة. أنا خسرت 150 أو 180 مباراة، كارلو أكبر مني بقليل. أعتقد أن الأمر الآن لم يعد منوطا بعدد مرات الفوز، بل بعدد المباريات التي لم تخسرها. لذا، يبدو أن أفضل المدربين الآن هم الذين لم يخسروا مطلقا”.

واستمر “السبب الوحيد الذي أراه هو أنهم يتفقدون السير الذاتية ويرون الأشخاص ذوي أقل عدد من الهزائم ليمنحونه المهمة، لا أجد سببا آخر”.

وتقول تقارير إن أنشيلوتي، الذي أقيل منذ أيام من نابولي، اقترب من قيادة فريق إيفرتون.

وكان مقعد الرجل الأول في أرسنال شاغرا وقت رحيل أنشيلوتي عن نابولي، لكن تقاريرا قالت إن النادي اللندني لم يفكر مطلقا في التعاقد مع الإيطالي.

وأعلن أرسنال يوم الجمعة تعاقده مع المدرب أرتيتا، اللاعب الأسبق للنادي والذي رحل للتو عن مانشستر سيتي الذي عمل به مساعدا للمدير الفني جوسيب جوارديولا.

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