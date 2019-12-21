سفينة أوشن فايكنج تنقذ 50 مهاجرا بحريا

نفذت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنج” عملية إنقاذ ثانية، وانتشلت 50 مهاجرًا بحريًا.

وقالت منظمة “إس أو إس ميديتيراني” وأطباء بلا حدود اليوم السبت: “كان يوجد 50 شخصا بينهم عشرة أطفال ورضيع على متن قارب خشبي مكتظ في ظروف جوية صعبة بمنطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وأضاف: “جميعهم سالمون الآن، على متن السفينة”.

وبهذه العملية يرفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم وجرى إحضارهم إلى أوشن فايكنج إلى 162 شخصًا، انتشلت السفينة أمس الجمعة 112 شخصًا من قارب مطاطي كان الهواء يفرغ منه وكان على بعد نحو 60 كيلومترا من الساحل الليبي.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، أمس الجمعة، إنها أرسلت 132 مهاجرا كانوا قد وصلوا في الشهور الأخيرة إلى شواطئها لألمانيا في إطار ترتيبات لتقاسم العبء مع برلين.

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