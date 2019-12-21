جازبروم تكشف تفاصيل عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا

أعلن رئيس شركة ” جازبروم ” الروسية أليكسي ميلر، أن روسيا تعتزم نقل 225 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال ميلر للصحفيين اليوم السبت، في موسكو: “ستنقل جازبروم عبر أوكرانيا 65 مليار متر مكعب عام 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع التالية، بشرط وجود تعرفة تنافسية”.

وأضاف ميلر، أن ” جازبروم ” وشركة “نفتوغاز” الأوكرانية، وفقا لبروتوكول التعاون في مجال الغاز المبرم بينهما، ستوقعان اتفاقية حول تسوية المطالب المتبادلة بموجب العقود الجارية، بما “يحقق توازن مصالح الطرفين”.

وأوضح، أن اتفاقية التسوية ستنص على التخلي عن المطالبات الجديدة، وسحب الدعاوى القضائية والتحكيمية التي لا توجد فيها قرارات نهائية، ودفع ” جازبروم ” نحو 2,9 مليار دولار للجانب الأوكراني تنفيذا للقرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم”، كما ستوقع ” جازبروم ” والحكومة الأوكرانية اتفاق تسوية لسحب مطالبة لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا .

وأشار ميلر إلى أن ” جازبروم ” ستوقع اتفاقية بين المشغلين مع شركة “مشغل المنظومة الأوكراني لنقل الغاز “، فيما ستوقع “نفتوجاز” الأوكرانية اتفاقية نقل مع تلك الشركة لحجز طاقاتها لنقل الغاز ، مما سيجعل “نفتوجاز” بمثابة وكيل لـ” جازبروم ” في تنظيم الترانزيت، يتحمل مخاطر الفترة الانتقالية. وسبق أن وقع الجانبان الروسي والأوكراني بعد مفاوضات مطولة في مينسك، أمس الجمعة، بروتوكولا حول مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا وتسوية المطالب المتبادلة، وفق ما ذكرته قناة روسيا اليوم. ورحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع هذا البروتوكول، ووصفه بأنه وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.

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