سعد الحريري يدعو المتظاهرين اللبنانيين إلى التعبير عن مواقفهم سلميا

طالب سعد الحريري ، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ، المتظاهرين بالتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية، دون التعرض للجيش أو القوى الأمنية.

جاء ذلك بعد لقاء الحريري، اليوم السبت، رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة حسان دياب بالمجلس النيابي، في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يقوم بها دياب لتشكيل الحكومة.

وقال الحريري في مجلس النواب مخاطبا المتظاهرين: “كل واحد له الحق في التعبير عن مشاعره، وأتمنى على الجميع التعبير عن مشاعره بطريقة سلمية، لأن الجيش جيشنا كذلك قوى الأمن الداخلي.. وأتمنى على الجميع التعبير عن الموقف بالتظاهر السلمي، نحن أولاد رفيق الحريري، تعودنا على طريقة وسنتابع هذا الأسلوب، وأتمنى الخير من الاستشارات”، مشيراً إلى أن ” كتلة المستقبل ستعرب عن موقفها”.

من جهتها، أبلغت كتلة المستقبل النيابية الرئيس المكلف عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة.

وقال النائب سمير الجسر، بعد لقاء كتلة المستقبل النيابية مع الرئيس دياب: “أبلغناه عدم المشاركة في الحكومة، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، وتمنينا عليه أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين، وهذه رغبة جميع الناس.. دعوناه إلى تشكيل الحكومة بشكل سريع لأنها ستكون من لون واحد، لذلك لا ضرورة للتأخير في التشكيل”. من جهة أخرى، أعلن النائب محمد رعد الذي ينتمي إلى كتلة “حزب الله” النيابية، كتلة “الوفاء للمقاومة”، أن “الحكومة ليست حكومة مواجهة وليست من لون واحد ويجب أن تستجيب لوجع ال لبنان يين، وأن تطرح المناهج الصحيحة لاستنهاض البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”. وبدأت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة قبل ظهر اليوم. يذكر أن الاحتجاجات الشعبية مستمرة في عدد من المناطق في لبنان منذ 66 يوماً على التوالي. ومنذ تكليف دياب أمس الأول الخميس، انطلقت احتجاجات في عدد من المناطق تطالب بتنحيه باعتباره غير ممثل للسنة، وتخلل هذه الاحتجاجات يوم أمس مواجهات مع الجيش والقوى الأمنية أسفرت عن سقوط جرحى. واستمرت الاحتجاجات اليوم حيث قطع محتجون على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، العديد من الطرق الرئيسية لمحافظة عكار (شمال لبنان )، مرددين هتافات تدعوه إلى الاعتذار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا