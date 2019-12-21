وصول 7000رأس من الأغنام قادمة رومانيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن ميناء بنغازي وصول سفينة محملة بـ 7135 رأس من الأغنام قادمة من رومانيا بالإضافة إلى وصول سفينتين ثانيتين محملتين بسلع وبضائع مختلفة

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إنه وصلت إلى أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات (كنت شيب فون وعلى متنها عدد 192 حاوية تحوي سلع وبضائع منوعة بالإضافة إلى وصول السفينة (الريدي ستار) وعلى متنها عدد 123 حاوية بضائع مختلفة.

واستقبل الميناء سفينة نقل المواشي(هارفي لايف ستك) وعلى متنها عدد 7135 رأس من الأغنام قادمة من دولة رومانيا.

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