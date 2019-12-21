الهزيمة الرابعة تواليا.. تريزيجيه يشارك في سقوط أستون فيلا أمام ساوثامبتون

الفريقان التقيا ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة المحلية، على ملعب فيلا بارك، والفيلانز واصلوا نتائجهم المتراجعة.

الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن “تريزيجيه” لم يبدئا بشكل أساسي، قبل أن يدخل الأخير مع الشوط الثاني في الدقيقة 67.

القديسيون سجلوا ثلاثية متتالية عن طريق داني إنجز (هدفان) في الدقائق 21 و51، وبينهما أحرز جاك ستيفنس في الدقيقة 31.

فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد جاك جريليش في الدقيقة 75.

ومنذ التعادل مع مانشستر يونايتد في الجولة 14 بنتيجة 2-2 لم يعرف فيلا الفوز إذ سقط أمام تشيلسي وليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وأخيرا ساوثامبتون.

ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ18، المؤدي للهبوط، فيما رفع ساوثامبتون رصيده إلى 18 نقطة معتليا خصمه بمركز.

وفي نفس الجولة تخطى نيوكاسل كريستال بالاس بهدف وحيد سجله ميجيل ألميرون في الدقيقة 83، وهي نفس النتيجة التي انتصر بها بيرنلي على بورنموث، وشيفيلد على برايتون.

وحول ولفرهامبتون تأخره بهدف أمام نورويتش سيتي إلى فوز بهدفين.

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