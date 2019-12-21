كامب نو بلا هزيمة في 2019.. برشلونة يسحق ألافيس

برشلونة انتصر على ألافيس برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

كتيبة إرنيستو فالفيردي لم تترك أي فرصة لألافيس لتضرب شباك الضيوف سريعا بفضل أنطوان جريزمان.

جريزمان استقبل عرضية من لويس سواريز وأطلق تسديدة متقنة في الدقيقة 14، بعدها عاد سواريز ليصنع هدف برشلونة الثاني الذي جاء عن طريق أرتورو فيدال من تسديدة صاروخية في اللحظات الأخيرة من نهاية الشوط الأول.

سيطرة برشلونة التامة ضاعت في 5 دقائق وكادت تكلف الفريق الكتالوني التعادل.

ييري بونس سجل أولا لألافيس في الدقيقة 55 من ضربة رأس، وبعدها مباشرة ومن خطأ تير شتيجن كادت شباك برشلونة أن تهتز مرة أخرى، ولكن انتفاضة ألافيس لم تستمر طويلا.

ليونيل ميسي ينهي المباراة بهدف ثالث على طريقته الخاصة من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

video:1

المباراة التي بدأت بتواجد جيل السداسية التاريخية في ملعب كامب نو، شهدت رفع ميسي لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني.

فالفيردي دفع بـ فيدال منذ بداية اللقاء على عكس لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مع استمرار الثلاثي سواريز وجريزمان وميسي في الهجوم.

وأنهى برشلونة عام 2019 دون أي هزيمة على ملعب كامب نو في كل البطولات.

آخر هزيمة لبرشلونة على ملعبه ووسط جماهيره كانت في نوفمبر من عام 2018 أمام ريال بيتيس.

ريال بيتيس انتصر على برشلونة 4-3 في كامب نو، ومنذ 11-11-2018 ولم يتلق برشلونة أي هزيمة على ملعبه كامب نو.

ووصل برشلونة للنقطة 39 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 19 في المركز الـ 14.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا