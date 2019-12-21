رئيس الوزراء اللبناني المكلف: البلاد تحتاج حكومة مستقلين واختصاصيين نظيفي اليد

أكد رئيس الوزراء ال لبنان ي المكلف حسان دياب ، السبت، أن البلاد في حاجة إلى حكومة مستقلين واختصاصيين نظيفي اليد.

وأشار إلى أن “القاسم المشترك في مشاوراتي حتى اللحظة هو كيفية الخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان “.

وأضاف أنه يهدف إلى تشكيل حكومة مصغرة تضم نحو 20 وزيرًا، مؤكدًا أنه وافق على “كل ما يقال في الحراك الشعبي حول ضرورة تشكيل حكومة مستقلين نظيفي اليد”.

وشدد رئيس الوزراء ال لبنان ي المكلف على أنه لن يعتذر عن تشكيل ال حكومة ، وأن أحدا لم يشترط عليه شيئًا.

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