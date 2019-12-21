البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركي وتسحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا

البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا وتسحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش – حسب سكاي نيوز –
وأضافت أنه سيتم التحقق من حمولة السفينة واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليًا.
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البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا وتسحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش – حسب سكاي نيوز –
وأضافت أنه سيتم التحقق من حمولة السفينة واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليًا.
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ياحلاوة اى اسلحة تجدوها من نصيب الجيش الوطنى وهدية من اردوغان من فلوسنا
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