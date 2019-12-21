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البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركي وتسحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرينادا وتسحبها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش – حسب سكاي نيوز –
وأضافت أنه سيتم التحقق من حمولة السفينة واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دوليًا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • ياحلاوة اى اسلحة تجدوها من نصيب الجيش الوطنى وهدية من اردوغان من فلوسنا

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