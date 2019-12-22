لايبزيج يضمن الصدارة لـ 27 يوما.. جلادباخ يتعادل سلبيا مع هيرتا برلين

ريد بول لايبزيج تفوق على أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة.

واحتاج جلادباخ للفوز من أجل معادلة رصيد لايبزيج في النقاط ومزاحمته في الصدارة بنفس الرصيد.

ورغم المحاولات الهجومية في شوطي اللقاء إلا أن الفريق عاد بنقطة من العاصمة الألمانية.

فوز رفع رصيد جلادباخ للنقطة 35 في المركز الثاني، بينما ارتقى هيرتا برلين للمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

بتلك النتيجة يظل لايبزيج في صدارة ترتيب الدوري الألماني لمدة 27 يوما حتى بداية الدور الثاني ومواجهة يونيون برلين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا