كلوب عن إصابة تشامبرلين: بدت خطيرة ولكن

تشامبرلين شارك أساسيا قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 75.

وقال كلوب: “لقد تحدثت مع تشامبرلين عقب المباراة وهو بخير الآن”.

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي “الإصابة بدت خطيرة للوهلة الأولى وجميعنا شاهدنا التواء قدمه”.

وأردف “ولكنه بخير الآن وعلينا انتظار إجراءه لمزيد من الفحوصات الطبية”.

وأتم “الفحوصات الطبية ستوضح حجم الإصابة ومدى الغياب”.

صاحب الـ 26 عاما عاد مؤخرا بعد غياب طويل بسبب قطع مزدوج في الرباط الصليبي للركبة.

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وتوج ليفربول بالبطولة لأول مرة في تاريخه بعدما انتزع فوزا ماراثونيا من فلامنجو بهدف دون رد على استاد خليفة الدولي.

الريدز انتظروا حتى الأشواط الإضافية من أجل تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبوبي فيرمينو كان بطل اللحظات الأخيرة كالعادة بعدما خطف لفريقه الفوز على مونتيري في نصف النهائي، ليسجل هذه المرة في الشوط الإضافي الأول.

ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

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