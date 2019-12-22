أهداف السبت الكروي – صلاح يتوج بمونديال الأندية ومانشستر سيتي يضرب ليستر

وسجل هدف فوز ليفربول روبيرتو فيرمينو في الوقت الإضافي.

وفي إنجلترا حقق مانشستر سيتي فوزا هاما على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في مباراة شهدت تألق النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وفي إسبانيا حقق برشلونة فوزا عريضا على ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف.

باريس سان جيرمان × أميان

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تتويج ليفربول بمونديال الأندية

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ليفربول × فلامنجو

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مانشستر سيتي × ليستر سيتي

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إنتر ميلان × جنوى

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برشلونة × ألافيس

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ساوثامبتون × أستون فيلا

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الهلال × مونتيري

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بايرن × فولفسبورج

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لايبزج × أوجسبورج

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