زعيم كوريا الشمالية يلتقي بقادة الجيش في ظل التوتر مع واشنطن

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية ، أن زعيم البلاد كيم جونج أون، عقد اجتماعا مع كبار قادة الجيش اليوم، الأحد، لبحث سبل تعزيز القدرات العسكرية، وذلك وسط قلق متزايد من احتمال عودة بيونجيانج لمسار المواجهة مع واشنطن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية ، إن كيم ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية ل حزب العمال الحاكم لبحث سبل “تعزيز قدرات القوات المسلحة للبلاد…عسكريا وسياسيا”.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن موعد الاجتماع أو القرارات التي خلص إليها.

وكان بيان نشرته الوكالة أمس السبت، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية، حذر من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف “تدفع الثمن غاليا”.

كما دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مرارا إلى التخلي عن “سياستها العدائية”، وحذرت من “هدية في عيد الميلاد” وذلك مع اقتراب المهلة التي حددتها لواشنطن بنهاية العام لتغيير موقفها. ويقول بعض الخبراء، إن كوريا الشمالية ربما تجهز لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

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