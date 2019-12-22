ماكرون: الاستعمار خطأ جسيم ارتكبته الجمهورية

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، خلال مؤتمر صحفي في أبيدجان، أمس السبت، أنّ الاستعمار كان “خطأ جسيماً ارتكبته الجمهورية”، داعياً إلى فتح “صفحة جديدة” بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء .

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العاجي الحسن وتارا، إنّه “غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم” على أنّ لديها “نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأً جسيماً، خطأ ارتكبته الجمهورية”.

وإذ دعا الرئيس الفرنسي إلى “بناء صفحة جديدة ” في العلاقة بين بلاده ومستعمراتها الإفريقية السابقة، قال “أنتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار.. القارّة الإفريقية هي قارّة شابة.. ثلاثة أرباع أبناء بلدكم لم يعرفوا الاستعمار قطّ”.

وأضاف “في بعض الأحيان يلوم الشباب فرنسا على المشاكل والصعوبات التي قد يواجهونها والتي لا يمكن لفرنسا أن تفعل شيئاً بشأنها لذلك، أنا أعلم أنّ فرنسا تكون في بعض الأحيان الهدف الواضح.. هذا أسهل عندما يكون الأمر صعباً، يقولون الحقّ على فرنسا”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا