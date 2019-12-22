مواطنو أوزبكستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم

يتوجه الناخبون في أوزبكستان اليوم، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ينظر إليها كاختبار لالتزام الدولة بالإصلاحات الديمقراطية بعد وفاة الرئيس الاستبدادي إسلام كريموف، قبل ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تصويت اليوم، وتعلن النتائج في اليوم التالي.

وأوصت المنظمة مرارًا بتنفيذ إصلاحات في العملية الانتخابية في أوزبكستان في أعقاب الانتخابات السابقة.

وتتمتع أوزباكستان بثاني أكبر اقتصاد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، وكان يقودها الرئيس إسلام كريموف، لما يقرب من ثلاثة عقود حتى وفاته في عام 2016.

وخلال الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2014، رصدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المناخ السياسي في أوزبكستان كان “يخضع لرقابة صارمة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا