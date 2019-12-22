حرائق الغابات المميتة تواصل اجتياح أستراليا

تواصل حرائق الغابات المميتة اجتياح أستراليا، حيث تجعل الرياح العاتية حركة حرائق الغابات غير متوقعة، مما يعطل خطط السفر خلال أخر عطلة أسبوعية قبل عيد الميلاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الأزمة تسببت في إغلاق الطرق في نيو ساوث ويلز، حيث لقي 8 أشخاص حتفهم، كما دُمرت مئات المنازل، وحثت السلطات سائقي السيارات على تجنب السفر.

وأتت النيران على أكثر من 6 ملايين فدان، وهي مساحة بحجم ولاية ماساتشوستس الأمريكية، في المنطقة خارج نيو ساوث ويلز.

وتشتعل الحرائق أيضًا في فيكتوريا وكوينزلاند وساوث أستراليا في الوقت تزيد فيه موجة الحرارة القياسية من حرائق الغابات .

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