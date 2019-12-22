احتجاز سفينة تركية قبالة ساحل درنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري احتجاز سفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم يتكون من أتراك، قبالة ساحل درنة، اليوم السبت.

وقال المسماري في بيان إنه «تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا في مثل هذه الحالات».

وأضاف أن السرية البحرية «المقاتلة سوسة» احتجزت السفية وألقت القبض على طاقمها أثناء القيام بدورية فى المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة وفى الحدود البحرية التى تم ترسيمها بموجب اتفاقية التعاون البحري والأمني الموقعة أخيرا بين تركيا وحكومة الوفاق.

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