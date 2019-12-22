اغتيال إمام وخطيب جامع عراقي جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة شرطة نينوى اليوم الأحد باغتيال أمام وخطيب جامع الهدى في إحدى نواحي جنوب الموصل/400 كم شمال بغداد.

وقال العقيد حسيب جاسم إن “مسلحين يستقلون عجلة غير مرقمة فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة والكاتمة ضد الشيخ علي عبد الله أمين أمام وخطيب جامع الهدى في ناحية الشورة (60 كم جنوب الموصل) وأردوه قتيلا بالحال ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة “.

وأضاف جاسم أن”قوات الشرطة سلمت جثة الإمام للطب العدلي الشرعي بالموصل وفتحت تحقيقا بالحادث “.

كان مصدر أمني بمحافظة نينوى أعلن الليلة الماضية مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح في هجوم شنه عناصر من داعش على قرية الرصيف في ناحية الشورة جنوب الموصل.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراق ية والمدنيين رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريًا في البلاد نهاية عام 2017.

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