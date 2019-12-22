الآلاف يشاركون في جنازة أيقونة مكافحة الفقر في بنجلاديش حسن عابد

حضر الآلاف جنازة فاضل حسن عابد إيقونة مكافحة الفقر في بنجلاديش ، حيث تم نقل جثمانه إلى مثواه الأخير في دكا اليوم الأحد.

وكان عابد، مؤسس منظمة “براك” البارزة غير الحكومية قد توفي أمس الجمعة في مستشفى في العاصمة عن عمر ناهز 83 عاما، وكان يعاني من ورم في المخ.

وكان أصدقاء وأقارب وزملاء وسياسيون ونشطاء في مجال التنمية ودبلوماسيون أجانب من بين هؤلاء الذين حضروا جنازته، ووضعوا زهورا على نعشه.

ووصف ال بنجلاديش ي، محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام عابد بأنه “صديق للأبد”.

ودرس عابد، الذي ولد في أسرة ثرية ب بنجلاديش ، في اسكتلندا وعمل في القسم المالي بإحدى الشركات قبل أن يؤسس منظمة “براك” عام 1972. وتحولت منظمة براك، التي كانت مجرد مشروع مساعدات صغير، لتصبح واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في العالم. وتشمل مشروعات منظمة “براك” مكافحة الفقر المدقع من خلال تقديم قروض وتوفير دورات تدريبية لتعزيز المهارات والثقافة المالية والتوجيه الصحي الوقائي والتدريب، وفقا لموقع المنظمة. وبدأ عمل “براك” في المناطق الريفية في بنجلاديش وتوسع ليصل إلى بعض من أفقر المناطق في العالم، ومن بينها ليبيريا وسييرا ليون ونيبال وأفغانستان. وتقاعد عابد من رئاسة المنظمة في أغسطس وكان يتلقى العلاج من ورم في المخ.

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