وزير الخارجية اليوناني يصل إلى مدينة بنغازي الليبية

وصل وزير الخارجية اليونان ي نيكوس دندياس إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم الأحد.

وذكرت قناة “الفضائية الليبية”، التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، ومقرها شرق ليبيا ، أن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني استقبل الوزير اليونان ي.

وتأتي زيارة دندياس ل ليبيا بعد زيارات خارجية قام بها خلال الأيام الماضية لكل من الأردن والسعودية والإمارات.

ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة عقد لقاء بين دندياس والمشير خليفة حفت ر قائد الجيش الوطني الليبي، ومقره شرق ليبيا .

وتعارض اليونان بشدة مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها بين تركيا و”حكومة الوفاق الوطني”، ومقرها العاصمة الليبيبة طرابلس، تتعلق بترسيم الحدود في البحر المتوسط. وتؤكد اليونان أن المذكرة “جرى إعدادها بسوء نية لأن المنطقتين البحريتين ل تركيا و ليبيا ليستا متجاورتين ولا توجد حدود بحرية مشتركة بين البلدين”، كما تشدد على أنها “لا تأخذ بعين الاعتبار الجزر اليونان ية (في البحر المتوسط) وحقها في أن يكون لها مناطق بحرية”.

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