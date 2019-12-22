مورينيو: سعيد بوضوح كل شيء في توتنام.. لا أحتاج لاعبين في يناير

وقال البرتغالي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:”أنا مرتاح لأن النادي كما توقعته تماما. أتوقع أن تسألوني عن دانيل ليفي (رئيس توتنام) حين قال إننا لن ننفق كثيرا لانتداب لاعبين. أتوقع أن يسألني الناس هل أحزنني ذلك أم لا”.

وأضاف المدرب المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين “هل يحزنني ذلك؟ لا. علمت بالأمر، أخبرني! كل شيء كان واضحا تماما، لا توجد أسرار في خطط النادي، وهذا يسعدني. لا أحب أن أتفاجأ وأنا في ناد ما. لا مفاجآت هنا”.

واستمر المدرب الأسبق لريال مدريد وتشيلسي “هل أفضل الحصول على ميزانية قدرها 300 مليون جنيه إسترليني في يناير؟ لا. في يناير لا أحتاج لاعبين”.

ويستعد مورينيو (56 عاما) لمواجهة ناديه السابق تشيلسي، حين يستضيفه يوم الأحد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمع “سبيشال وان” في إسقاط بلوز من أجل اقتناص المركز الرابع في ترتيب البطولة، لكنه شدد أن المواجهة أمام المدرب فرانك لامبارد لن تكون سهلة أبدا.

وأردف مورينيو “لا يوجد أبدا وقت جيد لمواجهة تشيلسي. الواقع أننا كنا بعيدين عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بـ12 نقطة، والآن بتنا على بعد 3 نقاط فقط. سيكون رائعا لو قلصنا الفارق إلى صفر بهذه السرعة، لكن الأمر صعب دائما”.

وفاز مورينيو في 4 مباريات بالدوري وخسر فقط أمام مانشستر يونايتد منذ قيادته لتوتنام في نوفمبر الماضي خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

بودكاست في الجول: استمع.. مورينيو وتوتنام.. الرهان الأخير

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