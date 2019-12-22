رسميا – فليك مستمر مع بايرن حتى نهاية الموسم

سقوط كارثي بنتيجة 5-1 أمام اينتراخت فرانكفورت، كان السبب في الإطاحة بالمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ليتولى مساعده السابق هانسي فليك تدريب الفريق مؤقتا قبل أن يتحول اليوم لمدرب حتى نهاية الموسم.

وقال كارل هاينتس رومينجيه رئيس النادي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “نحن هنا في بايرن راضون تمامًا عن ما يقدمه هانسي فليك”.

وأضاف “ما يقدمه هنا كمدير فني يساهم بشكل كبير في التطور، على الجانبين جودة الأداء وكذلك النتائج خلال المباريات الأخيرة”.

فيما أوضح حسن صالح حميديتش المدير التنفيذي للفريق: “أنا سعيد لأننا سنواصل العمل معًا. هانسي يستحق الثقة”.

وأكمل “أنا متأكد من قدرتنا على تحقيق أهداف النادي الرياضية معه، سواء في البوندزليجا، الكأس أو دوري الأبطال”.

أما فليك نفسه فقال: “أنا سعيد بثقة الإدارة بي واستمراري كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم على الأقل. أنا أستمتع كثيرًا بالعمل مع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني، وأعتقد أننا نسير في المسار الصحيح في جميع البطولات بعد انتهاء النصف الأول من الموسم”.

وواصل “سنحصل على فترة من الراحة الآن، ثم سنعود للتدريبات بقوة مرة أخرى للاستعداد للنصف الثاني، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أكبر عدد من الانتصارات وحصد المزيد من الألقاب”.

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