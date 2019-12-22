رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم

وحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن قواعد الدوري الإنجليزي تسمح بوضع شعار بطل دوري أبطال أوروبا على القميص، لكنها تمنع وضع شعار كأس العالم للأندية.

وسيحق لليفربول وضع الشعار على قمصان الفريق خلال بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، لحين انتهاء النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في 2020، لكن ليس في الدوري الإنجليزي.

المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قال: “حسب القواعد، يحق للفريق المتوج بكأس العالم للأندية، استخدام شعار بطل مونديال الأندية على قميصه حتى نهاية النسخة التالية من البطولة”.

وسيقيم ليفربول احتفالية، يتسلم خلالها شعار بطل كأس العالم للأندية، وبعدها يحق له استخدامه على قمصان الفريق الأول فقط وليس على قمصان التدريب أو الناشئين أو القمصان التاريخية.

شعار كأس العالم للأندية كان حافزا للاعبي ليفربول، إذ قال جورجينيو فينالدو لاعب الوسط الهولندي في تصريحات لموقع ليفربول قبلا “شعار كأس العالم للأندية كان محفزا لنا. حينما أتحدث مع عائلتي أو أصدقائي، يكون حديثهم كله عن الشعار، ولذلك أردنا الفوز باللقب”.

ليفربول توج بطلا لكأس العالم للأندية 2019 بعد الفوز على فلامنجو بهدف في النهائي. فوز وضع حد لسيطرة ريال مدريد على البطولة لثلاث سنوات مقبلة، وكتب ليفربول بطلا للعالم لأول مرة في تاريخه.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي. لقاء كان يفترض أن يكون الأول بالشعار، لكن قواعد الدوري الإنجليزي منعت ذلك.

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