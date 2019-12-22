وزير خارجية اليونان يزور بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، صباح اليوم الأحد، إلى بنغازي، في إطار زيارة رسمية؛ لبحث مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأوضحت وزارة الخارجية في الحكومة الموقتة في بيان، أن دندياس يلتقي خلال الزيارة رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج؛ لبحث العلاقات الثنائية، ومذكرة التفاهم الأمنية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية.

وفي المقابل، رفضت اليونان المذكرتين، وطردت السفير الليبي؛ لـ«عجزه عن كشف تفاصيل المذكرتين»، وأكدت أن المذكرة الخاصة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية تمثل «انتهاكًا للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان ودول أخرى». ويرى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق «يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية، ويفرض عزلة دبلوماسية على تركيا».

ووافق البرلمان التركي، أمس السبت، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري. وتنص المذكرة على «دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي تعد من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين»، وفق «الأناضول».

كما تنص أيضًا على «توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها».

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