مستقبل التعاون المصري السعودي يتصدر حفل استقبال قنصل عام مصر بالمملكة | صور

أقام السفير الدكتور علي العشيري مدير إدارة المؤتمرات بمنظمة التعاون الإسلامي مساعد وزير الخارجية وقنصل مصر العام السابق في المملكة العربية السعودية ، حفل استقبال بعد ظهر اليوم لقنصل عام مصر الجديد بالمملكة العربية السعودية السفير هشام فتحي، بحضور د سعيد يحي، رئيس الاتحاد العام للجالية ال مصر ية بجدة وأعضاء الجالية .

وقال العشيري في كلمته إن علاقات مصر و السعودية متميزة في مختلف المجالات مشيدا بما تقدمه الجالية ال مصر ية ب السعودية من جهود لخدمة هذه العلاقات، ومؤكدا على تميز هذه الجالية التي تضم رجال أعمال وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ومعلمين ومهن أخري .

ونوه العشيري لحجم المسؤلية الكبيرة الملقاة علي عاتق قنصل عام مصر الجديد بالمملكة خاصة فيما يخص رعاية أكثر من 1.8 مليون مصر ي هم أعضاء الجالية ال مصر ية بالمنطقة الغربية للمملكة، فضلاً عن رعاية الحجاج والمعتمرين ال مصر يين، إضافة إلي تعزيز علاقات التعاون والتجارة و الاستثمار بين البلدين والتي تشهد تطورات ايجابية متلاحقة .

وفي كلمته أشاد السفير هشام فتحي بما لقيه من دعم من قبل السلطات السعودية منذ توليه مهمته الشهر الماضي مؤكدًا علي عمق علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم وإدارة الأعمال بجدة والرئيس السابق لمجلس الأعمال ال مصر ي السعودي علي الدعم الكامل الذي تقدمه السعودية قيادة وشعبًا ل مصر ، مشددًا علي دور رجال أعمال البلدين في تعزيز علاقات التعاون و الاستثمار والتجارة . وقال دحلان إن الفترة الحالية تشهد زخمًا كبيرًا في مجال الاستثمار ات المشتركة بين البلدين وأن مستقبل هذه الاستثمار ات واعد جدًا، وأن مصر تمثل بالنسبة لرجال الأعمال السعوديين بلدًا مناسبًا جدًا وبيئة مواتية للاستثمار، وقدم دحلان الشكر للسفير العشيري علي هذه المناسبة، متمنيًا النجاح والتوفيق لقنصل مصر العام الجديد السفير هشام فتحي .

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