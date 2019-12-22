إحالة مرتبات شهر ديسمبر إلى المصرف المركزي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، الأحد، أنها أحالت مرتبات شهر ديسمبر الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي من أجل استكمال إجراءات تسييلها وإحالتها إلى حسابات الجهات العامة، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»..

كانت الوزارة قالت الخميس الماضي إن المصرف المركزي رفض «إتمام إجراءات صرف المرتبات لشهر ديسمبر»، مشيرة إلى أن قرار الرفض جاء رغم توافر فائض في الإيرادات «الموكل إليها قانونا إدارة تلك الحسابات وتنفيذ الترتيبات المالية».

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