بالفيديو – أتليتكو يقهر بيتيس بفضل بديله الأعظم

آنخل مارتين كوريا، وألفارو موراتا سجلا هدفي أتليتكو، فيما سجّل مارك بارترا هدف بيتيس المتأخر للغاية قبل ثواني على نهاية المواجهة.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 23 نقطة في المركز 13.

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وبات خواكين سانشيز قائد بيتيس أكثر لاعب يتلقى هزائم في مباريات بتاريخ الدوري الإسباني.

خواكين وصل إلى هزيمته رقم 179، متفوقا على خوسيه رامون إسناولا حارس مرمى ريال سوسيداد وبيتيس الأسبق، والذي حمل الرقم القياسي (178 مباراة) منذ عام 1984.

فيما حقق أتليتكو الفوز في مباراة خارج ملعبه لأول مرة منذ 25 سبتمبر الماضي.

الشوط الأول انتهى دون أهداف، لكنه كان قريبا من أن يصب في مصلحة أتليتكو عندما انفرد ألفارو موراتا بمرمى بيتيس من قبل خط منتصف الملعب.

المهاجم الدولي الإسباني انطلق مسافة طويلة بالكرة في الدقيقة 35، لكنه أنهى الهجمة برعونة وسدد على عارضة بيتيس.

الحل كان جالسا على دكة بدلاء أتليتكو: آنخل مارتين كوريا.

الأرجنتيني شارك بدلا من توماس ليمار في الدقيقة 57، واحتاج إلى 100 ثانية فقط على العشب الأخضر حتى يفتتح التسجيل بعد خطأ قاتل من أليكس مورينو.

كوريا سجل هدفه رقم 13 في مسيرته بالدوري الإسباني عندما يدخل بديلا من أصل 22 إجمالا سجلها.

ليصير كوريا أفضل هداف بديل في تاريخ أتليتكو بالدوري الإسباني، متخطيا فيرناندو توريس الذي سجل في السابق 12 بعد حضوره من مقاعد البدلاء.

كوريا لم يكتف بالتسجيل، فأرسل عرضية الهدف الثاني الذي سجله موراتا بلمسة رائعة بكعب القدم في الدقيقة 84.

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، سجل بارترا هدفا متأخرا لـ بيتيس، احتاج إلى مراجعة تقنية الفيديو لعدة دقائق لإثبات صحته، وأتبعه الحكم بصافرة النهاية مباشرة.

أتليتكو أنهى العام الميلادي 2019 بـ 25 فوزا، و14 تعادلا، و10 هزائم. سجل خلاله 64 هدفا، واستقبل 40 هدفا.

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