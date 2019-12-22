الرواية الليبية حرب الغزالة في القائمة الطويلة لجائزة البوكر

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، ظهر يوم الثلاثاء الماضي ، عن قائمتها الطويلة للمرشحين بالفوز بها لعام 2020. وقد وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية ست عشر رواية بينها ثلاث روايات لكاتبات و13 رواية لكتاب من تسعة دول عربية بلدان هي: ” ليبيا وتونس، والجزائر والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والعراق والسعودية وقد حصت دول المغرب العربي العدد الأكبر حيث يوجد سبع روايات من دول المغرب العربي هي: الجزائر اربع روايات وواحدة لكل من تونس وليبيا والمغرب.

وقد شهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول تسعة كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، عائشة إبراهيم، وحسن أوريد، وسليم بركات، وأزهر جرجيس، وخليل الرز، وسعيد خطيبي، وعبد الوهاب عيساوي، ومحمد عيسى المؤدب،

وهذه القائمة الكاملة للأعمال المرشحة: “عائشة إبراهيم عن رواية “حرب الغزالة” من ليبيا،محمد عيسى المؤدب عن رواية “حمام الذهب” من تونس، بشتر مفتي عن رواية “اختلاط المواسم” من الجزائر وسعيد خطيبي عن رواية “حطب سراييفو” من الجزائز و عبدالوهاب عيساوي عن رواية “الديوان الأسبرطي” من الجزائز، سمير قسيمي عن رواية “سلام ترولار” من الجزائر.و حسن أوريد عن رواية “رباط المتنبى” من المغرب، سليم بركات عن رواية “ماذا عن السيدة اليهودية ويوسف زيدان عن رواية “فردقان” من مصر وراحيل” من سوريا، أزهر جرجيس عن رواية “النوم في حقل الكرز” من العراق، ، عالية ممدوح عن رواية “التانكي” من العراق، ، خالد خليفة عن رواية “لم يصل عليهم أحد” من سوريا، جبور الدويهي عن رواية “ملك الهند” من لبنان، خليل الرز” عن رواية “الحي الروسي” من سوريا، رشا عدلي عن رواية “آخر أيام الباشا” من مصر، مقبول العلوي عن رواية “سفر برلك” من السعودية،

وتم اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة محسن جاسم الموسوي، ناقد عراقي وأستاذ الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولمبيا، نيويورك، وبعضوية كل من بيار أبي صعب، ناقد وصحفي لبناني، ومؤسس صحيفة الأخبار اللبنانية، وفيكتوريا زاريتوفسكايا، أكاديمية وباحثة روسية، نقلت العديد من الروايات العربية إلى الروسية، منها رواية “فرانكشتاين في بغداد” لأحمد سعداوي الفائزة بالجائزة عام 2014، وأمين الزاوي، روائي جزائري يكتب باللغتين العربية والفرنسية، وأستاذ الأدب المقارن والفكر المعاصر في جامعة الجزائر المركزية، وريم ماجد، إعلامية وصحفية تليفزيونية من مصر، ومدربة في مجال الصحافة والإعلام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا