ليبيا تحصد المرتبة الخامسة في رالي العرب لريادة الأعمال والابتكارات

حصدت ليبيا الأيام القليلة الماضية عبر شبابها الواعد عبدالحميد العبيدي وأشرف المقصبي الترتيب الخامس في مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكارات والذي يعد فرصة لطلبة الجامعات والخريجين بالوطن العربي لتقديم أفكار مشروعاتهم لتحويلها لشركات ناشئة startup. وقد تم اختيار اكثر من 22 مشروع من جميع الدول العربية لتمثيل دولهم من أصل 750 مشروع مقدم و تم اختيار مشروعهم

لتمثيل ليبيا في دولة البحرين حيث اقيمت المسابقة وتشكلت لجنة التحكيم من مندوبين عن الاتحاد الاوربي والامريكي والعربي و يقول عبد الحميد العبيدي أحد شباب الفريق المشارك وهو مهندس في شركة الكهرباء بنغازي وطالب ماجستير وباحث علمي ومطور في شبكة amazon service وقد تخرج من الجامعة بمشروع هو الاول من نوعه علي مستوى العالم العربي روبوت مساعد يتحدث ويفهم ويحلل لغة وحركة البشر باستخدام تقنية AI : ( رغم ان اغلب المشاريع المتأهلة كانت مشاريع لدول وجامعات كبيرة الا اننا استطعنا أن نفوز بالترتيب الخامس علي الوطن العربي بمشروعنا IPAR الشخصي وهو روبوت يقوم بعمل أشياء متعددة ومفيدة وهذا رابط الاختراع ومراحل تصنيعه وما يقوم به على اليوتيوب https://youtu.be/qyIYve8jSEg ولقد سبق أن نشر العبيدي ورقتين علميتين لمشروعين مختلفين في مؤتمرات عالمية وموقع IEEE المعروف وفائز في البطولة الليبية للروبوتات سابقا ومتحصل أيضا علي المركز الثالث في بطولة الافريقية للروبوتات ‏

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