كورتوا: كيف لم يتحصل بلباو على أي بطاقة صفراء؟

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وصرّح كورتوا بعد المباراة: “يتملكنا شعور سيئ، خرجنا للتو من مباراتين قويتين، وأصبنا القائم والعارضة 3 مرات اليوم”.

وأضاف الحارس البلجيكي الذي حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة بالدوري حتى اللحظة: “حارس مرمى بلباو (أوناي سيمون) يستحق الإشادة”.

وتعجّب كورتوا: “لم يتحصلوا على أي بطاقة صفراء، حتى رغم محاولاتهم المستمرة لإهدار الوقت”.

وتحسر على الفرص المهدرة: “الكرة رفضت الدخول. أمام فالنسيا وبرشلونة تحصلنا أيضا على فرص كثيرة للتسجيل، واليوم كنا قادرين على التسجيل في عدة مناسبات”.

وأضاف: “افتقدنا هازارد بالطبع خصوصا أنه وصل لمستوى طيب قبل إصابته، لا أدري إلى متى سيظل غائبا، عليه أن يحصل على وقته للتعافي”.

وانتقد طريقة تطبيق تقنية الفيديو في إسبانيا: “أنا مع تطبيق تقنية الفيديو، لكن تقنية فيديو الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، تبدوان من عالمين مختلفين”.

وعند سؤاله عن تأثير رحيل كريستيانو رونالدو، أجاب كورتوا: “رونالدو يسجل 40 أو 50 هدفا في الموسم، أي فريق سيفتقده، لكنه لم يعد متواجدا في ريال مدريد منذ عام ونصف، ليس هناك مغزى من مواصلة التفكير فيه”.

وأتم: “ريال مدريد لا يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية، بنزيمة ويوفيتش يؤديان جيدا”.

ريال مدريد أصاب العارضة مرتين، والقائم في مناسبة، وعجز عن قهر الحصون الدفاعية الباسكية العتيدة.

ليفقد ريال مدريد فرصة الالتحاق بـ برشلونة في الصدارة، ويكتفي برفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين عن البلاوجرانا.

فيما رفع بلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

التعادل السلبي هو الأول بين الفريقين في الدوري على ملعب برنابيو منذ عام 1998.

ليكمل ريال مدريد 180 دقيقة متتالية دون أن يسجل أهداف.

كما وصل ريال مدريد إلى 13 مباراة متتالية دون هزيمة، لكنه فقد نقطتين ثمينتين.

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