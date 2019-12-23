أهداف الأحد الكروي – تشيلسي يضرب توتنام.. ويوفنتوس يخسر السوبر في السعودية

وفي الجولة ذاتها تمكن تشيلسي من الخروج فائزا من دربي لندن بالفوز خارج ملعبه على توتنام بثنائية دون رد.
أما يوفنتوس خسر السوبر الإيطالي في السعودية بالهزيمة أمام لاتسيو 3-1.
ليفانتي × سيلتا فيجو
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نابولي × ساسولو
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هدف ملغي لبلباو أمام ريال مدريد
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هدف ضائع من ريال مدريد ضد بلباو
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مهارة رائعة من فينيسيوس أمام بلباو
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هدف ضائع من كروس ضد بلباو
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تشيلسي × توتنام
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بادربورن × فرانكفورت
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لاتسيو × يوفنتوس
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فنرباهتشه × بشكتاش
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بولونيا × ليتشي
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كرد سون ضد تشيلسي
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بارما × بريشيا
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أتليتكو مدريد × بيتيس
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الرجاء × الوداد
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دوسلدورف × برلين
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واتفورد × مانشستر يونايتد
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هدف رائع لعمرو وردة
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أياكس × أدو دن هاج
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سوسيداد × أوساسونا
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أتالانتا × ميلان
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فرحة مدرب أتالانتا
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