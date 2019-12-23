قائم وعارضة بلباو يكتبان استقلال برشلونة بالصدارة عن ريال مدريد

ريال مدريد أصاب العارضة مرتين، والقائم في مناسبة، وعجز عن قهر الحصون الدفاعية الباسكية العتيدة.

ليفقد ريال مدريد فرصة الالتحاق بـ برشلونة في الصدارة، ويكتفي برفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين عن البلاوجرانا.

فيما رفع بلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

التعادل السلبي هو الأول بين الفريقين في الدوري على ملعب برنابيو منذ عام 1998.

ليكمل ريال مدريد 180 دقيقة متتالية دون أن يسجل أهداف.

كما وصل ريال مدريد إلى 13 مباراة متتالية دون هزيمة، لكنه فقد نقطتين ثمينتين.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أجرى 4 تعديلات على تشكيلته التي تعادلت مع برشلونة 0-0 على كامب نو قبل 4 أيام.

المدرب الفرنسي دفع بالثلاثي البرازيلي: إيدير ميليتاو، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو، بدلا من رافا فاران، وإيسكو، وجاريث بيل.

كما غاب كاسيميرو عن وسط ريال مدريد للإيقاف، وعوضه لوكا مودريتش.

ريال مدريد دخل بقوة كبيرة، فأهدر أول فرصة خطيرة بعد 12 دقيقة عندما راوغ فينيسيوس نظيره إنييجو مارتينز بمهارة بالغة، لكن تسديدته تصدى لها أوناي سيمون حارس مرمى بلباو.

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الفرص الخطيرة تواصلت بمجهود فردي جديد من توني كروس هذه المرة في الدقيقة 19، لكن اختراقه أنتج تسديدة قوية اصطدمت برأس سيمون وارتدت من العارضة دون أن تهز الشباك.

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بلباو لم يكتف بالمشاهدة، فاستغل إنياكي ويليامز خطأ في التمرير العرضي من فيدي فالفيردي، وأطلق تسديدة أرضية تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 21.

كريم بنزيمة هداف ريال مدريد انتظر حتى الدقيقة 32 ليهدد، عندما راوغ سيمون وسدد في المرمى الخالي، لكن أوناي نونييز أبعدها ببراعة من أمام مرمى بلباو، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

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في الشوط الثاني استهلك زيدان تغييره الأول في الدقيقة 57 اضطراريًا عندما أصيب ميليتاو في عينه اليمنى، وعوضه ناتشو فيرنانديز.

ناتشو احتاج إلى ثواني فقط على أرض الملعب ليهدد مرمى بلباو بضربة رأسية في الدقيقة 59 ارتدت من العارضة.

ليلجأ زيدان إلى الويلزي بيل ويدفع به بدلا من رودريجو في الدقيقة 62.

بيل حاول بعد دخوله بتسديدة قوية من الجهة اليمنى لكنها علت مرمى الضيوف، كما عجز بقية زملائه عن تغيير النتيجة حتى صافرة الختامـ بما في ذلك لوكا يوفيتش الذي ارتدت رأسيته من القائم في الدقيقة 86.

انتهى الدوري الإسباني في عام 2019.

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