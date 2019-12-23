الصين تعتزم خفض الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة

أعلنت وزارة المالية الصين ية اليوم الاثنين أن الحكومة ستخفض الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة بما في ذلك لحم الخنزير المجمد، والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الورقية وبعض مكونات التكنولوجيا الفائقة ابتداءً من يناير المقبل.

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أنه بالإضافة إلى لحم الخنزير المجمد، الذي قد يؤدي استيراده إلى خفض نقص اللحوم الناتج عن تفشي حمى الخنازير، ستقوم الصين بتقليل الرسوم المفروضة على الأفوكادو المجمد وعصير البرتقال غير المجمد وأدوية الربو والسكري الجديدة والمكونات الرئيسية وآلات تصنيع في الدوائر المتكاملة، وبعض الأخشاب والمنتجات الورقية، وفقا لبيان وزارة المالية الصين ية.

وذكر البيان، أن السلع الواردة من نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وسويسرا وأيسلندا وسنغافورة وأستراليا وكوريا الجنوبية وجورجيا وتشيلي وباكستان ستخضع لرسوم جمركية أقل وذلك بموجب اتفاقيات التجارة الحرة التي تم إعادة التفاوض عليها مع الصين .

وأضافت بلومبرج أن هذه الخطوة غير مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ، وتأتي في أعقاب خطوة مماثلة اتخذت العام الماضي.

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