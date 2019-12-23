استقالة سفير مكسيكي متهم بالسرقة في الأرجنتين

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، أن وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، قبل استقالة أوسكار ريكاردو فاليرو، سفير البلاد لدى الأرجنتين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، عن تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبيرتو فيلاسكو، جاء فيها، إن فاليرو استقال لأسباب صحية.

وكانت الخارجية المكسيكية قد استدعت في وقت سابق هذا الشهر، فاليرو، 76 عاما، من الأرجنتين، بعد محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة زير النساء الإيطالي في القرن الثامن عشر جياكومو كازانوفا من مكتبة شهيرة بالبلاد.

وكانت تقارير قد ترددت مفادها بأنه تم ضبط السفير وهو يحاول مغادرة مكتبة “إل أتينيو”- أحد أشهر مكتبات العالم – في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مع الكتاب، الذي لم يدفع ثمنه، في 26 أكتوبر الماضي.

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