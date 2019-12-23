سيالة يعلق على زيارة وزير الخارجية اليوناني لبنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، إن زيارة نظيره اليوناني لبنغازي تعتبر «خرقا واضحا» لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية التي تقر بأن «حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل معها».

وشدد سيالة في بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن التواصل مع «الحكومة الموازية (الحكومة الموقتة) يعتبر تواصلا غير مشروع.

ووصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، صباح الأحد، إلى بنغازي، في إطار زيارة رسمية؛ لبحث مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقّع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، واللتين واجهتها موجات رفض من بعض الدول الإقليمية والدولية وعلى رأسها اليونان التي طردت السفير الليبي؛ لـ«عجزه عن كشف تفاصيل المذكرتين».

وبحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، مع وزير الخارجية اليوناني العلاقات الثنائية بين الطرفين، ومذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، بشأن التعاون العسكري والأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية.

وبعدها استقبل قائد القوات التابعة للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، في منطقة الرجمة وزير الخارجية اليوناني.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن اللقاء يأتي «في إطار التناقش في آخر الأوضاع السياسية وآخر مستجدات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب داخل ليبيا وفي منطقة شمال أفريقيا، والبحث في سبل التعاون بين البلدين».

وكان وزير الخارجية اليوناني التقى قبل اجتماعه مع المشير حفتر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، عقب استقباله فور وصوله إلى بنغازي صباح اليوم، من قبل وزير الخارجية بالحكومة الموقتة الدكتور عبدالهادي الحويج.

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