

محمد الامين يكتب :

الجزائر.. هل ذهب الفريق أحمد قايد صالح ضحية للتسويات؟ أم أن يَدَ القَدر هي من تدخلت لتحقيق آخر مطالب الحراك الجزائري “المستحيلة”؟

إنا لله وإنا إليه راجعون،، لا موت إلاّ أجل،،،

لكن صروف الدهر وتقلبات دوائر صنع القرار في ممالكنا وجمهورياتنا علمتنا أن الأيادي العربية كثيرا ما تتدخل في تغييب كثيرين ليذهبوا ضحايا على مذبح الانسدادات واستقرار الدول والبلدان والتسويات!!

الكل يعرف أن الفقيد أحمد قايد صالح هو الذي ضمن للحراك الجزائري الخلاص من رموز حكم بوتفليقة..

وأنه هو من رعَى الاستجابة التدريجية لعناوينه البارزة على مرّ الأسابيع والشهور، وأن مطالب الحراك وإصراره على الاستمرار طوال المرحلة الانتقالية القصيرة التي مرّت بها الجزائر قبل انتخاب الرئيس الجديد عبد المجيد تبّــون منذ أيام، قد كان تلمّح بشكل شبه معلن إلى ضرورة تنحّي قايد صالح عن موقعه على رأس أركان الجيش الجزائري..

وأن ثبات الحراك على رفض مخرجات العملية الانتخابية إنما يعود في جانب كبير منه إلى استمرار قياد صالح متحدّيا مطالبه برحيل كامل منظومة الحكم السابقة..

لكن لا أحد كان يصدّق إمكانية عزل قايد صالح.. أو محاسبته.. أو محاكمته..أو حتى التعرض لإسمه بشيء.. فحتى “دعوات” رحيله كانت تتم دوما بصيغة الجمع.. وكانت ضمنية أو مكتومة.. أو مواربة..

من الذي يجرؤ اليوم على طرح السؤال الأخطر في هذه المرحلة؟

هل كانت وفاة الرجل محض أجل؟

أم أن يداً آدمية قد تدخلت بقرار ما، من جهة ما، كي تزيحه بهدوء وتعفيه من مهانة الإقالة فلا يلقى مصير سعيد بوتفليقة وسلاّل وأويحي وباقي نجوم الحقبة الماضية، وتجنّب البلد الاضطرابات التي قد تنشأ عن الزّج بالمؤسسة العسكرية في معمعة المحاسبة والمساءلة في ظرف تاريخي دقيق وسياق إقليمي محموم؟

ومن الذي يمكن أن يشكّك في سبب الوفاة بالنسبة إلى رجل طاعن في السّن، والحال أن كل المبررات المنطقية يمكن أن تجعل الجميع يتلقّون مثل هذا الخبر بهدوء وخشوع، وربما بـ”ارتياح” يهدئ مخاوفهم على دوامة احتجاجات دون أفق واضح ولا مدى زمني معلوم يُخشى أن تؤثر على استقرار الجزائر ومستقبلها..

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته..

والله أعلم.. وللحديث بقية..

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