رياض محرز يختار أهم بطولتين توج بهما

وقال محرز لشبكة beIN sports: “أهم بطولة حصلت عليها كانت كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر مع منتخب بلادي”.

وعلل “لقد شهد تحقيق الكثير من المشاعر ويمثل اللقب الكثير لي بسبب عائلتي وبلادي”.

وأضاف “أما لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي فكان إنجازا هائلا لم يتوقعه أحد، لكننا حققناه”.

بجانب اللقبين حقق محرز 3 ألقاب مع مانشستر سيتي هذا العام، الدوري وكأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين.

وحول الذي يميز بلاده الجزائر أوضح محرز “الشعب الجزائري يعشق كرة القدم، ويتحدث عنها باستمرار، ويملك شغفا هائلا بها”.

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