روسيا تفتتح خطا للسكك الحديدية يربطها بالقرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، افتتاح خط سكك حديدية يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم، من خلال جسر يمتد عبر مضيق كيرتش.

كانت روسيا قد ضمت القرم قبل 5 سنوات، ردا على خلع الرئيس الأوكراني الموالي لها، وترتبط المنطقة المهمة إستراتيجيا، والمطلة على البحر الأسود، جغرافيا بالبر الرئيسي لأوكرانيا.

ووصف بوتين ، خلال حديث من خلال مقطع فيديو، تدشين خطط السكك الحديدية بأنه “حدث مهم جدا”، مشيرا إلى أن من شأنها التأثير على اقتصاد البلاد ككل، وفقا لنص الكلمة التي نشرها الكرملين.

كان بوتين افتتح العام الماضي، خطا للمركبات عبر الجسر.

وفي ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء، انتقد الاتحاد الأوروبي تدشين خط السكك الحديدية عبر الجسر. وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر سانتو، في بيان: “يشكل هذا انتهاكا آخرا لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها من جانب روسيا “. وتابع: “يتوقع الاتحاد الأوروبي من روسيا ضمان مرور حر بدون عوائق عبر مضيق كيرتش وفقا للقانون الدولي”.

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